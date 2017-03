De Lijn opent groene stelplaats in Oostende

De Vlaamse regering investeert ruim 40 miljoen euro in de nieuwe, groene stelplaats. Bij de bouw van de nieuwe stelplaats heeft De Lijn geopteerd voor duurzame oplossingen en technieken. Dankzij een warmtepomp kan een deel van het energieverbruik op een hernieuwbare manier geproduceerd worden. Daarnaast zal regenwater gebruikt worden voor wasinstallaties en sanitair. Dankzij een batterijlader zullen de bussen 's ochtends ook energiezuiniger kunnen opstarten. De ecologische voetafdruk wordt verder verkleind door enkel gebruik te maken van biologisch afbreekbare producten.

De stelplaats aan de achterhaven van Oostende is 31.000 vierkante meter groot en biedt plaats aan 51 trams en 85 bussen. Er zijn ook automatische wasinstallaties voorzien. Op het dak zijn er 200 parkeerplaatsen voor auto's. In het dienstgebouw bevinden zich niet alleen een chauffeurslokaal en het shared servicecenter voor abonnementen, maar ook kantoren voor de regionale Lijncontrole, de Rijschool en verschillende administratieve diensten.

De eerste fase van de verhuis ging al in het voorjaar van 2013 van start. Ondertussen is het vorige dienstgebouw aan de Brandariskaai nog slechts beperkt in gebruik. De Lijnwinkel en de dispatch van de regio Kust zullen wellicht in het voorjaar van 2019 als laatsten naar de Slijkensesteenweg verhuizen.

