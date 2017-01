De hele oudejaarsnacht lang rijden er bussen in Oostende

Maar liefst 75 extra medewerkers zullen er op oudejaarsnacht voor zorgen dat alle feestvierders veilig thuis of op hun bestemming geraken. De Lijn West-Vlaanderen zet 30 bussen en 8 kusttrams in op 21 feestlijnen in de provincie. Reizen op oudejaar is voordeling door de speciale oudejaarsnachtbiljetten, op sommige lijnen rijden de bussen zelfs gratis. Ook de normale vervoersbewijzen blijven geldig.

De kusttram rijdt speciaal voor oudejaarsnacht om het uur, van 23 uur tot 7 uur 's morgens. In Oostende kunnen de feestvierders rekenen op vier speciale stadsnachtlijnen, die rijden om het uur, tussen 21.30 uur en 7 uur. Ook drie speciale streeknachtlijnen worden ingezet om Oostende met deelgemeente Zandvoorde en de randgemeenten te verbinden. Deze streeklijnen rijden eveneens om het uur. Vorig jaar vervoerde de vervoersmaatschappij maar liefst 24.000 feestvierders van en naar hun bestemming.

(JRO - foto JRO)