Camera's aan Gentpoortbrug en Kruispoortbrug in Brugge worden vervangen

Die zullen zorgen voor beelden met hogere beeldkwaliteit. Deze beelden zijn belangrijk om de beweegbare bruggen vlot en veilig vanop afstand te bedienen. Tijdens de werken, die 's nachts worden uitgevoerd om de hinder te beperken, wordt het wegverkeer tijdelijk omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds passeren. De vervanging van de camera's past binnen een groter onderhoudsproject. Eerder werden ook al de camera's aan de andere beweegbare bruggen vervangen.

De camera's aan de Gentpoortbrug worden vervangen in de nacht van 13 op 14 februari en in de nacht van 14 op 15 februari, telkens tussen 22.30 en 5 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Gentpoortvest en de Katelijnepoortbrug. Fietsers en voetgangers kunnen steeds passeren.

De camera's aan de Kruispoortbrug worden vervangen in de nacht van 15 op 16 februari, tussen 22 en 24 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Dampoortbrug of de Katelijnepoortbrug. Fietsers en voetgangers kunnen steeds passeren.

(FJA)