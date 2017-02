Busje voor schoolvervoer Alveringem vervoert vaak dubbel zoveel kinderen als er zitplaatsen zijn

In Alveringem organiseert een vzw leerlingenvervoer voor de twee scholen. Nu blijkt dat de bus die anderhalf jaar geleden werd aangekocht nogal klein is uitgevallen. De vorige bus telde nog 23 gordels, de huidige slechts twaalf. De bus vervoert dagelijks veel meer kinderen dan er zitplaatsen zijn en daar is een aantal mensen niet over te spreken.

