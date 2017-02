Burgemeester Moorslede wil afschaffing kilometerheffing op de gewestwegen

Burgemeester Ward Vergote (Visie) pleit voor de afschaffing van de kilometerheffing op de gewestwegen. "Die kilometerheffing heeft een nefaste impact op de verkeersveiligheid in de dorpskernen en langs de scholen", oordeelt hij. "De enige logische manier om daar komaf mee te maken is de afschaffing van de kilometerheffing of althans de afschaffing van de huidige manier waarop de metingen gebeuren."

Aanleiding van dit opmerkelijk politiek voorstel is het dodelijk verkeersongeval met een truck woensdagmorgen aan een schoolpoort in Sint-Andries (Brugge). Een zesjarige jongen kwam er onder het oog van zijn moeder onder een vrachtwagen terecht.

"In Moorslede hebben we gemerkt dat tijdens de werken op de A19 heel wat verkeer door onze gemeente sloop om de lange files op de snelweg te vermijden", blikt de burgemeester terug. "Wie van Ieper naar Kortrijk of Menen moest, verliet de snelweg in Zonnebeke om via Moorslede op zijn of haar bestemming te geraken. Het logische gevolg: ellenlange files aan de verkeerslichten in de Iepersestraat."

"Op veel plaatsen in en rond Moorslede wordt de kilometerheffing toegepast. Wie er voorbijkomt wordt belast. Geen populaire maatregel, maar er moet op een of andere manier iets gedaan worden aan het dichtslibben van onze wegen. Het gevolg: veel bedrijven zoeken een manier om deze kilometerheffing te minimaliseren. Deze manier heeft echter niet altijd tot gevolg dat het vrachtverkeer vermindert, laat staan de CO2-uitstoot daalt of de verkeersveiligheid verbetert. Misschien wel integendeel."

"Verleden jaar werd de vraag gesteld aan de Vlaamse minister van Mobiliteit (Ben Weyts van N-VA, red) welke impact de kilometerheffing zou hebben op het sluipverkeer. Er werd een nulmeting gedaan op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Het wordt stilaan tijd dat we de resultaten kennen om vervolgens accuraat en doordacht te reageren."

