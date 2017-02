Brugs parkeerplan treedt op 16 februari in werking

"We herhalen het : het is niet de bedoeling van het nieuw Brugs parkeerplan om de auto uit de binnenstad te verbannen. Wel om het mogelijk te maken dat de bewoners van het stadscentrum hun wagen in de buurt van hun woning kunnen parkeren", zeggen burgemeester Renaat Landuyt en mobiliteitsschepen Annick Lambrecht in koor. "De parkeerdruk was veel te groot : er zijn immers in de Brugse binnenstad amper 5.500 bovengrondse en 4.099 ondergrondse parkeerplaatsen. Ter vergelijking : er zijn nu in totaal 14.438 bewonersvergunningen uitgereikt, waarvan 6.756 nieuwe vergunningen."

Bewonerskaarten

Op donderdag 16 februari wordt de Brugse binnenstad een grote bewonerszone. Bewoners van de binnenstad kunnen overal parkeren met een digitale parkeervergunning.

In de deelgemeenten komen er zes nieuwe blauwe zones : Sint-Michiels, Sint-Andries, Christus-Koning, Sint-Jozef en Assebroek. Bezoekers kunnen er met een blauwe parkeerschijf maximum 4 uren parkeren, elke dag tussen 9 en 18 uur. Als bewoner van een blauwe zone kun je ook een digitale parkeervergunning aanvragen.

Werkabonementen

Werkenden in de binnenstad kunnen bovengronds parkeren voor 3 euro per dag. "Er zijn al 940 aanvragen goedgekeurd. Er zijn veel minder aanvragen gedaan dan gedacht. Wie zo'n werktarief aanvraagt, moet niet elke dag 3 euro ophoesten. Ik verwacht dat velen op sommige dagen alternatieven zullen zoeken : met de fiets, het openbaar vervoer of parkeren op een gratis randparking", aldus burgemeester Renaat Landuyt.

Digitaal ?

Werkenden die tewerkgesteld zijn in de blauwe zone in de stadsrand kunnen een gratis digitale parkeervergunning aanvragen voor de zone waar ze tewerkgesteld zijn. "Er zijn 1.055 werkvergunningen voor de blauwe zones uitgereikt. Maar ik verwacht nog een aantal aanvragen van grote bedrijven en organisaties", zegt Annick Lambrecht. De mobiliteitsschepen stelt vast dat veel meer vergunningen aan de balie van het Huis van de Bruggeling aangevraagd werden dan via het e-loket. "Niet iedereen doet het digitaal. Daar moeten wij blijven rekening mee houden."

Tenslotte dient vermeld te worden dat er 77 parkeerkaarten voor zorgverstrekkers werden afgeleverd.