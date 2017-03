Brugge pakt verkeersveiligheid rond scholen aan na dodelijk ongeval met kleuter

Op 22 februari kwam in de Brugse deelgemeente Sint-Andries een 6-jarig kleutertje met zijn fiets om het leven toen hij werd gegrepen door een vrachtwagen. Hij wou nabij de schoolpoort oversteken, maar de chauffeur merkte hem niet op.

De stad Brugge wil dan ook de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen aanpakken en lanceert daarom een tienpuntenplan rond infrastructuur, onderwijs en controle. Zo komt er onder meer een tonnagebeperking van vijf ton in woongebieden en vooral schoolomgevingen. De Zone 30 wordt uitgebreid en ook de zichtbaarheid van oversteekplaatsen wordt aangepakt. Tegelijkertijd krijgen leerlingen informatie, onder meer over de dode hoek en worden ook ouders en begeleiders gesensibiliseerd.

Brugge zal ook jaarlijks 70.000 euro uittrekken voor Brugse scholen die projecten rond verkeersveiligheid en duurzaamheid indienen. Voor dit jaar investeert de stad zelfs 120.000 euro. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de projecten een praktisch, sensibiliserend en educatief karakter hebben en mogen ze geen betrekking hebben op infrastructuurwerken. Brugge financiert 90 procent van de kosten, met een maximum van 2.500 euro. De scholen staan in voor de uitwerking.

(Belga - Foto a-TLG)