Breydelstraat in Lo geasfalteerd... maar dat was niet de bedoeling

Wie door Lo passeert, zal ongetwijfeld vreemd opkijken wanneer hij door de Breydelstraat rijdt. Het wegdek kleurt namelijk pikzwart. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer moest een aannemer herstellingwerken uitvoeren om oneffenheden weg te werken die trillingen veroorzaken bij het passeren van zwaar vervoer. Maar door een communicatiefout werd het wegdek, dat in klinkers aangelegd was, volledig geasfalteerd. "Dat was absoluut niet de bedoeling", zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). "Het is echt geen zicht, zeker nu met het toeristisch seizoen voor de deur. We zoeken samen met AWV en Onroerend Erfgoed naar een oplossing."

(KVCL)