Om 10.30 uur moest de brandweer in de Langestraat in Brugge tussenkomen om een oliespoor op te ruimen. Een hydraulischeslang van een vrachtwagen was gesprongen en een spoor van zo'n 100 m hydraulische olie kwam op het wegdek terecht. Dat maakte de kasseien spiegelglad. Met chemicaliën en absorberende korrels werd de olie verwijderd. Het verkeer ondervond wat hinder, maar na 15 min was het euvel opgelost.

(JVM)