Brandweer en civiele bescherming rukken uit voor oliespoor tussen Oostende en Blankenberge

Verschillende tankwagens van de Hulpverleningszone 1 zijn al lange tijd druk in de weer om het lange oliespoor tussen Oostende en Blankenberge te verwijderen. Omdat de olie heel wat gladheid kan veroorzaken, moest het wegdek grondig gereinigd worden. De civiele bescherming van Jabbeke verleende bijstand om de smurrie op te ruimen. In Blankenberge ging dat onder meer in de Evendijk West, de Willem Tellstraat en de Ontmijnersstraat.

Het wegdek werd eerst gereinigd met oplosmiddel en erna met spoelmiddel.

Volgens de eerste vaststellingen ontstond het oliespoor omstreeks 17.45 uur op het Mariakerkeplein in Oostende waar schoolbussen kinderen oppikken en afzetten. Daarna was het spoor tussen de 20 en 30 kilometer lang te zien tussen Oostende en Blankenberge. Zo was er heel wat reinigingswerk nodig langs de Kapelbaan in Bredene en de Driftweg in De Haan en zo verder tot in de straten van Blankenberge.

(MM)