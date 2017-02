Een voertuig met een kraan had maandag rond 11 uur aan een overweg in Gits (Hooglede) de bovenleiding geraakt. Daardoor was er in beide richtingen een tijdlang geen treinverkeer meer mogelijk.

"Intussen is er op één spoor opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Izegem en Lichtervelde", aldus woordvoerster Charlotte Verbeke. Aan de bewuste overweg moeten de treinen aan beperkte snelheid passeren. Verschillende vervangbussen werden ingezet, klinkt het nog.

(Belga)