Bouwverlof voorbij, Kortrijkse wegenwerken terug

Kruispunt Stationsstraat-Havermarkt-Waterpoort

Tussen maandag 7 augustus en donderdag 31 augustus voert de firma Stadsbader uit Harelbeke wegeniswerken uit op het kruispunt Stationsstraat-Havermarkt-Waterpoort. De werken zullen er drie dagen duren. Tijdens die periode geldt éénrichtingsverkeer richting Stationsplein. Het verkeer met herkomst Stationsplein zal worden omgeleid via de Koning Albertstraat en Jan Palfijnstraat. Het verkeer komende uit de Havermarkt wordt verplicht links in te slaan in de Stationsstraat om via het Stationsplein de wegomlegging te volgen.

Lampestraat Marke

Dinsdag 8 augustus betekent de start van de werken in de Lampestraat in Marke. Tot en met vrijdag 1 september wordt het kruipsunt met de Smokkelpotstraat en de brug van de A17/E403 onder handen genomen. De bestaande uitwijkstroken in kasseien worden vervangen en uitgebreid. Tijdens de werken zal er in de Lampestraat tussen de Smokkelpotstraat en de brug geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Kom je vanuit Aalbeke dan volg je de omleiding via Bergstraat, Aalbeeksestraat en Marksestraat. Het verkeer vanuit Rollegem wordt omgeleid via Aalbeeksestraat, Bergstraat, Knokstraat, Torkonjestraat en Smokkelpotstraat. Bestuurders komende uit Moeskroen kunnen naargelang de bestemming een van beide omleidingen kiezen. De Marksestraat wordt omgeleid via Smokkelpotstraat, Torkonjestraat, Knokstraat en Bergstraat terwijl de Smokkelpotstraat best via de Marksestraat en de Aalbeeksestraat rijdt. Sint Anna kiest naargelang de bestemming de favoriete omleiding.

Overleiestraat

Op vrijdag 11 augustus zal de Overleiestraat een daglang onderbroekn zijn. De firma Demabuild uit Ieper komt er ter hoogte van huisnummer 58 een kraan neerpoten. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.