Bouw nieuwe en tijdelijke Kruispoortbrug gestart

Oorzaak was een gescheurde hoofdligger. Het plaatsen van de tijdelijke ophaalbrug is geen eenvoudige opdracht. De brug moet geschikt zijn voor het wegverkeer, maar moet ook vlot geopend kunnen worden voor de binnenschepen op het kanaal Gent-Oostende. Met de keuze voor een volledig nieuwe brug, werd voor het meest ingrijpende scenario gekozen.

Eerder maakte waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal al bekend dat in dat geval een termijn van vier jaar realistisch is. Maar zo lang zal Brugge hoeft men gelukkig niet te wachten op een nieuwe brug voor het uitgaande verkeer. De tijdelijke brug is een goede zaak voor de verkeersveiligheid en voor al het verkeer dat nu nog alle dagen sterke hinder ondervindt. Tegen het begin van volgend schooljaar moet de ophaalbrug normaal gezien klaar zijn.

(MDW)