Binnenkort opnieuw wegenwerken op A19

"Dankzij de overeenkomsten die het Agentschap Wegen en Verkeer afsloot met de asfaltcentrales kunnen de dringende herstellingswerken op een kwaliteitsvolle manier met warm asfalt worden uitgevoerd", vertelt Eveline Vandecaetsbeek van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. "Daarbij wordt telkens de toplaag van het wegdek van het trage rijvak afgefreesd en een nieuwe toplaag in warm asfalt aangebracht."

De werken vinden, onder voorbehoud van weersomstandigheden, plaats van 15 tot 17 februari. Op 15 februari wordt er gewerkt op de A19 in de rijrichting Ieper op grondgebied Geluveld en Zonnebeke tussen kilometerpunt 16,7 en 18,35. Op 16 februari zijn er werken voorzien op grondgebied Zonnebeke tussen kilometerpunt 18,6 en 20,0. Tijdens deze werken is de afrit 4 Ieper-Centrum afgesloten. Het verkeer moet doorrijden en afrit 5 Ieper-Noord nemen, vervolgens keren richting Kortrijk en afrit 4 nemen. Op 17 februari ten slotte is grondgebied Geluwe en Wervik aan de beurt tussen kilometerpunt 12,75 en 13,5. Tijdens de avondspits wordt matige hinder verwacht tot twee kilometer file.

(JL)