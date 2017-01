Betrapte chauffeur zegt dat hij lijntje cocaïne snoof omdat hij zich te dronken voelde om te rijden

Zichzelf aan de galg praten. Dat is wat havenarbeider K.D. (36) uit Blankenberge afgelopen zomer bij een politiecontrole deed. "Ik heb een lijntje cocaïne gesnoven omdat ik me te dronken voelde om te rijden", klonk het eerlijk.

De dertiger moest zich dinsdagmorgen voor zijn exploten verantwoorden in de politierechtbank van Brugge. In juni vorig jaar werd hij door de politie in de Sluisstraat in Brugge tegengehouden. Daar bleek dat hij met 1,7 promille alcohol in zijn bloed achter het stuur zat. Bovendien had hij ook cocaïne gesnoven. Naar eigen zeggen dus omdat hij zich "te dronken voelde om te rijden".

"Breken met het verleden"

Zijn advocaat trapte in de rechtbank een open deur in en sprak van een nogal ongelukkige verklaring. "Dat is iemand die wil breken met het verleden. Hij heeft spijt en wil zich nu op de toekomst richten", klonk het. "Daarom zouden wij willen vragen om de zaak uit te stellen. Zo kan hij aan de hand van urinetests aantonen dat hij geen drugs meer gebruikt."

De politierechter zag daar niet meteen een oplossing in en sprak zijn vonnis op het einde van de zitting uit. De dertiger kreeg een boete van 1.200 euro en een rijverbod van vier maanden.

(TLG)