Bestuurder wil politiecontrole onvluchten in Menen

Even voor 4 uur 's ochtends weigerde de bestuurder van een personenwagen te stoppen bij een controle in de Ieperstraat. Een agent moest wegspringen en wierp de stopstick. De wagen slipte, stopte even maar vertrok dan terug. Na een achtervolging kon de bestuurder, een 25-jarige man uit Wevelgem, gestopt worden. Hij legde een positieve ademtest af, had zijn rijbewijs niet bij en zijn voertuig was niet verzekerd of gekeurd.