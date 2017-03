Ben Weyts wil dossier N8 een doorstart geven

Met een participatief traject wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het aanslepende dossier van de N8 tussen Ieper en Veurne een doorstart geven. Er wordt onder meer gemikt op een acualisering van een oud milieueffectenrapport. Dat meldt het kabinet woensdag.

Het dossier rond het tracé van de N8 sleept al jaren aan. Toen de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de 'wegverbinding Ieper-Veurne' deels vernietigde in 2015, leek het erop dat er van voor af aan zou moeten herbegonnen worden.

Een eerste ontmoetingsmoment zou nog deze maand moeten plaats vinden

Maar het Agentschap Wegen en Verkeer wil het project nu een doorstart geven door het milieueffectenrapport (plan-MER) van jaren terug te actualiseren. Er komt een participatief traject met alle belanghebbenden om dit nieuw op te maken plan-MER voor te bereiden. Alle betrokken partijen zullen in de komende maanden in onderling overleg bepalen welke oplossingsscenario's voor de verbinding Veurne-Ieper verder onderzoek verdienen. Zo moet er een breed gedragen consensus ontstaan.

Een eerste ontmoetingsmoment zou nog deze maand moeten plaats vinden. Er zal gesproken worden met de gemeentebesturen, middenveldorganisaties, belangengroepen en de betrokken provinciale en Vlaamse overheden. De maanden daarna volgen nog verschillende andere stappen, die kort na het eerste ontmoetingsmoment definitief vastgelegd worden.

Tussentijds gaan de plannen met het deel dat niet vernietigd werd door de Raad van State verder. Momenteel loopt een detailstudie voor de werken op grondgebied Veurne, vanaf de E40 tot aan het kruispunt Myosotis. De werken moeten aanbesteed worden in 2019. Dit voorjaar zouden er ook twee aanbestedingen volgen, enerzijds voor het fietspaddossier tussen Woesten en Vleteren en anderzijds voor de doortocht door Oost-Vleteren.

Op dit moment zijn er ook werken ter hoogte van Hoogstade. Er wordt ook volop gewerkt aan de voorbereidingen van de zuidwestelijke ringweg rond Diksmuide. Die ringweg is noodzakelijk om te garanderen dat er geen verkeersinfarct ontstaat in de regio wanneer de werken aan de N8 echt van start gaan en zorgt ook voor een betere circulatie in en rond Diksmuide zelf. Die werken zouden starten in 2018.

