"Auto's rijden te snel in schoolomgeving van de Pottelberg"

Op de Pottelberg in Kortrijk is het vanaf 1 september weer een drukte vanjewelste, want er zijn heel wat scholen gevestigd. "Ik heb er zelf tien geteld", stelt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (SP.A). "Athena Pottelberg, MPI Pottelberg, De Kleine Kunstgalerij en de Damiaanschool hebben rechtstreeks te maken met deze straat, terwijl Sint-Paulus, Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, PTI Kortrijk, Ter Bruyninge, de School met de Bijbel en De Levensboom vlakbij liggen. De Pottelberg is met andere woorden een heel belangrijke straat voor onze schoolgaande jeugd."

...