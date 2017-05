Asfalteringswerken zorgen voor verkeershinder in Harelbeke

Er komen asfalteringswerken in de Bavikhoofsestraat (rechterzijde komende van de N36, sterke hinder met verkeerslichten), de Distelbosstraat (sterke hinder met omleiding via de Hazebeekstraat, Kapelstraat en Vrijlegemstraat), het Muizelhof (hinder met borden), de Helleput (sterke hinder met omleiding via de Treurnietstraat, Hoogstraat en Vlietestraat) en de Oostrozebekestraat en Nieuwenhovestraat (sterke hinder met omleiding via de Hulstersestraat, Kouterstraat, Tweede Doorsnijdstraat en Oostrozebeeksestraat). De bewoners werden via een bewonersbrief persoonlijk verwittigd.

(PVH)