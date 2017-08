Anderhalve maand eenrichtingsverkeer in Overleiestraat

Rekkemsestraat Marke

Vanaf woensdag 16 augustus tot en met vrijdag 18 augustus voert de firma Bossuyt nutwerken uit in de Rekkemsestraat tussen de rotonde IJzerpoort en de Debrabanderestraat. Richting Rekkem geldt tijdens deze werken in dit gedeelte eenrichtingsverkeer.

Tot en met 25 augustus worden in diezelfde Rekkemsestraat vanaf de Debrabanderestraat tot en met het kruispunt Markekerkstraat door de firma Suelga ook nutswerken uitgevoerd. De Hemelrijkstraat en de Markekerkstraat worden tijdelijk afgesloten ter hoogte van de kruispunten. Tijdens deze periode wordt eenrichtingsverkeer ingesteld tussen de Debrabanderestraat en de Rode Dreef. Voor het verkeer vanuit Lauwe-Rekkem wordt een omleiding via de Rode Dreef, Van Belleghemdreef, Markeplaats en Marktplaats.

Eenrichtingsverkeer Overleiestraat

Vanaf woensdag 16 augustus tot en met zaterdag 30 september kan het verkeer in de Overleiestraat maar in één richting - richting centrum - passeren. Tussen het kruispunt met de R36 (Brugsestraat/Meensestraat) en het kruispunt met de Rekolettenstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Dat is nodig omwille van private bouwwerken ter hoogte van huisnummer 58.

Mellestraat onderbroken

Nog woensdag starten in het kader van de heraanleg Heuleplaats, wegenwerken in de Mellestraat. Tussen het kruispunt Mellestraat-Heulsekasteelstraat en het kruispunt Mellestraat-Koffiestraat zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Plaatselijk verkeer tot aan de werkzone blijft wel mogelijk. De werken aan de Mellestraat duren tot en met 21 december.