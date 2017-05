Anderhalf uur aanschuiven richting kust door ongeval ter hoogte van Loppem

Op de E40 Brussel-Oostende is het donderdag erg druk door een combinatie van (dagjes)toeristen die aan zee van het zonnige weer willen genieten of verkoeling willen zoeken en een ongeval ter hoogte van Loppem, waar de linkerrijstrook een hele tijd versperd was.