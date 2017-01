Alcohol en snelheidscontroles tijdens de feestdagen

Niettegenstaande er gewaarschuwd was voor alcoholcontroles tijdens de feestdagen, liepen er toch nog een tiental bestuurders tegen de lamp.

In Rumbeke werden er vijf bestuurders betrapt met een glaasje teveel op terwijl er in Roeselare er drie maal moest opgetreden worden voor dezelfde feiten. In Izegem werden er twee chauffeurs aan de kant gezet die iets te diep in het glas hadden gekeken. In totaal controleerde de politiezone RIHO 168 bestuurders waarvan er 10 onder invloed waren. Eén bestuurster was niet tevreden met haar controle en probeerde ervan onder te muizen na de controle. Ze werd echter van de baan geplukt en haar voertuig werd voor 15 dagen geïmmobiliseerd.

Daarnaast reden er ook nog een tiental bestuurders te snel en mogen binnenkort ook nog een fikse boete verwachten.