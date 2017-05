Actieplan moet voor meer veiligheid aan Brugse schoolpoorten zorgen

Het tienpuntenplan kwam enkele weken geleden nog in een stroomversnelling na het tragisch ongeval aan de schoolpoort in Sint-Andries. De voornaamste doelstelling is de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen te verbeteren. Het actieplan bevat tien extra maatregelen om de verkeersveiligheid aan de Brugse schoolpoorten te verhogen. De meeste acties gaan vanaf 1 september in voege en de meest opvallende ingreep is de uitbreiding van de fiets- of schoolstraten. Naast de twee reeds bestaande fietsstraten Werfstraat en Veldstraat werd ook een derde fietsstraat goedgekeurd. Het gaat om de Filips de Goedelaan, waardoor er een veilige fietsverbinding ontstaat tussen Visartpark en Werfstraat. De ambitie bij de werkgroep is om nog bijkomende fietsstraten in te richten. Omgevingen die nog onderzocht worden zijn de Zandstraat tussen N31 en Gistelse Steenweg in Sint-Andries, de Sint-Lenardstraat in Dudzele, de Leopold de Bruynestraat tussen Schaakstraat en Prins Albertstraat in Sint Kruis en de Sint-Katarinastraat tussen Rozenstraat en Weidestraat in Assebroek.

(MDW)