Aanleg fietspad Wingene-Beernem start in najaar 2017

De realisatie van de veilige fietsverbinding langs de N370 (Beernemsteenweg) tussen Wingene en Beernem kan dit najaar starten.

Langs de N370 tussen Wingene en Beernem plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de aanleg van een veilige fietsverbinding. In de eerste fase komt aan beide zijden van de N370 tussen Wingene en Wildenburg een fietspad dat van de rijweg is gescheiden door een gracht of door een groenstrook. Dit wordt gecombineerd met de aanleg van gescheiden rioleringen, aangepaste verlichting en de gedeeltelijke heraanleg van de rijweg. Bij het verlaten van Wildenburg richting Beernem, ter hoogte van de kerk, komt er een dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde van de weg. Dit dubbelrichtingsfietspad wordt doorgetrokken tot in Beernem.

"De minister heeft noodgedwongen wel de oorspronkelijke timing wat moet bijstellen. Dit komt door de nietigverklaring door de Raad van State van het onteigeningsbesluit en door het feit dat er sinds juni vorig jaar een archeologienota bij de bouwaanvraag moet bijgevoegd worden", zo weet Bert Maertens. Het nieuwe onteigeningsbesluit werd in september goedgekeurd en de archeologienota werd op 6 december door het Agentschap Onroerend Erfgoed bekrachtigd. "De indiening van de bouwaanvraag vindt deze maand plaats. Rekening houdend met de duur van de bouwvergunningsprocedure en de aanbestedings- en vastleggingsprocedure kunnen de werken in principe in het najaar van 2017 starten", besluit Bert Maertens.