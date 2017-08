A11 wordt in nacht van 16 op 17 augustus afgesloten richting Brugge

Vanaf 25 augustus worden de verkeerswisselaar A11/N49 en de balkonrotonde aan de Natiënlaan (N49) en Dudzelestraat (N376) volledig in gebruik genomen.

Nachtelijke afsluiting A11 & omleiding richting Brugge

Tussen de N49 en de tunnels onder de Oostkerkestraat (N374) en Dudzelestraat (N376) moeten nog twee portieken geplaatst worden over de rijweg van de A11. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken worden deze werken 's nachts uitgevoerd. In de nacht van 16 op 17 augustus zal de A11 in de richting van Brugge dan ook voor alle verkeer afgesloten zijn van 22u.00 tot 5u.00.

Het verkeer komende van Antwerpen naar Brugge volgt de omleiding via de Sluisstraat (N376a), over de rotonde en rijdt zo verder zo via de Dudzelestraat (N376). Wie van Sluis komt en naar Brugge wil, volgt de omleiding via de Dudzelestraat (N376).

Verkeerswisselaar A11/N49 en rotonde N49/N376 operationeel

Vanaf 25 augustus zullen de werken aan de verkeerswisselaar tussen de A11 en de N49 volledig afgerond zijn. Vanaf dan is ook de tak voor wie vanuit Brugge of de haven komt en naar Knokke wil, open. Diezelfde dag zal ook de nieuwe balkonrotonde aan de Natiënlaan (N49) en Dudzelestraat (N376) volledig afgewerkt zijn en klaar voor gebruik. De omleiding via de parallelweg en de Sluisstraat komt dan te vervallen.