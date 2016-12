125 miljoen euro in de komende drie jaar voor West-Vlaamse snel- en gewestwegen

Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) kreeg van mobiliteitsminister Ben Weyts de lijst van de belangrijkste investeringen die AWV in de komende drie jaar zal doen in onze provincie. Ook de langverwachte verkeerswisselaar van de Kortrijkse ring met de A19 in Bissegem is daarbij.