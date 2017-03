Scheepsbel van de 'Herald of Free Enterprise' duikt op

Daniel Lamote, was destijds preventie-adviseur bij P&O European Ferries toen de ramp plaats vond en was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de vestiging Zeebrugge. Hij speelde in de volledige afhandeling van de ramp een vooraanstaande rol. Lamote wist dat voor het wrak van het schip werd geborgen, de scheepsbel werd bovengehaald. Deze bel werd door de toenmalige directie overgedragen aan de manager die toen verantwoordelijk was voor de operaties in Zeebrugge. Door zijn intense betrokkenheid bij de ra...