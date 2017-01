Sandra Bekkari op Nooit Meer Diëten-dag gehuldigd als West-Vlaming van het Jaar

De lezers van Krant van West-Vlaanderen en kijkers van Focus-WTV verkozen Sandra Bekkari tot dé West-Vlaming van 2016. De Oostendse, die nu in Zwevezele woont, stelde op zaterdag 7 januari haar derde Nooit Meer Diëten-boek voor in de Ghelamco Arena in Gent. Het werd meteen een van de grootste boekvoorstellingen ooit, met meer dan 2.000 fans op het appel. Die konden tijdens deze Nooit Meer Diëten-Dag workshops, kookdemo's, een foodmarket en lezingen bijwonen.

Bedanking fans

De dag begon extra feestelijk, want Sandra werd op het podium gehuldigd als dé West-Vlaming van het Jaar. Sandra Rosseel en Bart Coopman overhandigden haar namens respectievelijk Krant van West-Vlaanderen en Focus-WTV een unieke cover én een oorkonde. "Ik ben echt geëmotioneerd. Ik had dit vooraf nooit kunnen dromen. Het is dankzij jullie, mijn fans, dat ik deze titel heb gekregen", aldus Sandra Bekkari.

De Oostendse is al 20 jaar bezig met het promoten van een gezonde levensstijl en gezonde voeding, maar brak het voorbije jaar door dankzij haar Nooit Meer Diëten-boeken. Vorig jaar stonden haar boeken bijna continu in de boekentop 10, goed voor een kleine 100.000 verkochte exemplaren. Haar Facebookgroep telt al meer dan 35.000 fans.

"Mijn geheim voor een gezonde levensstijl? Een goede planning! Als je alle ingrediënten in huis hebt, dan is het niet moeilijk om gezond te koken. Plan dus vooraf wat je die week gaat koken en stem daar je boodschappen op af. Dat werkt écht", aldus Sandra.

(SRA)