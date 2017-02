Zwevegem zet in op digitale dienstverlening

Met het nieuwe digitale Thuisloket kan de burger zo'n 46 documenten opvragen van achter zijn of haar computer thuis. Dit gaat van allerlei officiële attesten over vergunningsaanvragen tot het inschrijven voor gemeentelijke activiteiten.

"Met het nieuwe Thuisloket versterken we de gemeentelijke dienstverlening via het internet. Er stonden al heel wat formulieren online, maar nu bundelen we die op één overzichtelijke pagina", vertelt ICT-schepen Johan Rollez.

Zijn collega, Luc Vanassche, schepen van burgerzaken vult aan: "De mensen kunnen nu allerlei attesten en uittreksels uit officiële akten van thuis uit opvragen. Voor tien attesten is zelfs geen tussenkomst van de diensten meer nodig. De mensen krijgen het attest na enkele minuten digitaal ondertekend in de mailbox."

Wie niet zo goed overweg kan met de pc, kan uiteraard nog altijd terecht aan het loket.

(GVH)