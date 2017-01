Zwevegem: "Met dank aan de inzet van alle medewerkers"

Het minste wat er van Willy Vancauwenberghe kan gezegd worden, is dat hij 'Knokke minded' is. 40 jaar geleden stond hij aan de wieg van minivoetbalploeg de 'Knokketrotters' en als voorzitter van het feestcomité in Zwevegem-Knokke zorgt hij er voor de feestelijke sfeer. Daarnaast is hij nog decorbouwer bij het toneelgezelschap Klakkeboem in Knokke en is hij de grote bezieler van de Mechaegelstoet, die om de zeven jaar door de Zwevegemse straten trekt en zijn oorsprong in Knokke kent.

