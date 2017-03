Zwembad Nieuwpoort pakt uit met West-Vlaamse primeur

In 2015 lanceerde Aquaphysical, een merk in de fitnesswereld uit Engeland, de 'aquabase'. Dit is een drijvende mat op het water die wordt opgepompt tot max 1 bar. Deze matten worden aan elkaar vastgemaakt door middel van touwen en elastieken. Ze kunnen zowel gebruikt worden in een zwembad als in open water. Op deze matten wordt 'Floatfit' gegeven, een uitdagende en gevarieerde fitnessvorm geschikt voor alle niveaus en leeftijden.

Intussen zijn de lesgevers terdege opgeleid en kunnen geïnteresseerden de aquabase op enkele momenten en nog tot zondag 19 maart eens komen uitproberen. Alle info daarover op de website van de gemeente. .Vanaf 20 maart starten er dan verschillende sessies.