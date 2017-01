Zusters Benedictessen uit Loppem hebben voortaan hun eigen kanaal op YouTube

De kloosterzusters van Priorij Bethanië zijn immers gestart met een eigen YouTube-kanaal, waarop filmpjes over het dagelijks leven binnen de kloostermuren te zien zijn. Er zijn tal van getuigenissen, van éminences grises tot die van zuster Hannah, met haar 37 lentes de jongste van de groep. En da's nog niet alles, want ook op Facebook heeft de kloosterorde nu een eigen pagina.

