Zuienkerke: "Het zit er bij ons gewoon ingebakken"

"Ik zag dat een van de twee andere Krak-laureaten (Georges Suvée van SOS Caiza, red.) hier bij ons in de wijk woont. Ik zou hem eens een bezoekje moeten brengen", neemt Johan zich voor. "Wel jammer dat er maar één winnaar kan zijn, want ik vond de andere kandidaten ook heel verdienstelijk. Mensen die zichzelf in stilte voor de ander inzetten, ik heb daar altijd veel bewondering voor gehad. Iedereen was trouwens nieuwsgierig naar wie ze waren en wat ze allemaal doen, die Kraks. Dat heb ik niet alleen ervaren op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, ook op straat kwamen veel mensen naar me toe. Het leek hier dus echt wel te leven."

...