Zorghuis Oostende verhuist in maart naar villa in Pater Pirelaan in Stene

Sinds de opening van het Zorghuis in 2009 zijn de revaliderende patiënten welkom op de bovenverdieping van een woning in de Pater Pirelaan 6. Tot op de dag van vandaag verblijven er mensen tijdens hun herstel na een oncologische behandeling. "Ons eerste onderkomen werd te klein. Dankzij de vereiste financiële inbrengen verhuizen we binnenkort naar de overzijde van de straat. De capaciteit blijft onveranderd op drie revaliderende patiënten", zegt Johan Valcke, voorzitter van de vzw Zorghuis Oostende.

"In 2016 was het Zorghuis Oostende goed voor 471 ligdagen. Wij willen kleinschalig blijven en profileren ons als een bijna-als-thuis huis. De tijdelijke bewoners kunnen in de veranda, tuin of in de woonkamer plaats nemen, of blijven op hun kamer. Elke kamer bevat een douche en toilet. Overal is er draadloos internet. In de overgebleven kleine ruimte overnachten de vrijwilligers. Het Zorghuis staat of valt met de inbreng van de 35 vrijwilligers. Ze staan in voor de verzorging van onze patiënten."

Eerbetoon aan oprichtster

"Heel bewust opent het Zorghuis Oostende op 11 maart. Deze datum dopen we eenmalig om tot de Els maartdag. Oprichtster Els Cappelle, overleed namelijk op 11 maart 2012 na een lange strijd tegen kanker. In het weekend van 11 en 12 maart tussen 14 en 18 uur kiest onze vzw voor de Open Zorghuis dagen. Zo krijgt het grote publiek de kans een blik achter de schermen te nemen. Geïnteresseerden kunnen nu al inschrijven op openhuis@zorghuisoostende.be of via www.zorghuisoostende.be."

"Deze verhuis van het Zorghuis is zeker geen eindpunt. In april opent een Zorghuis in het Limburgse Beringen. Drie jaar geleden opende al een gelijkaardig huis in Gent. Bedoeling is om in alle Vlaamse provincies een Zorghuis te voorzien. Met vereende krachten gaan we dan naar de bevoegde minister om subsidies los te weken", knipoogt nog Johan Valcke.

(BVO)