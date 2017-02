Zorgbehoevendheid wordt doorslaggevend voor wie naar Tielts woonzorgcentrum wil

"De toekenning van die zorggraad wordt volledig aan de politiek onttrokken", duidt OCMW-voorzitter Pascale Baert. Tot op vandaag is het simpel: als er een plaats in het woonzorgcentrum Deken Darras of in de residentie Ampe vrijkomt, wordt de eerste man/vrouw op de wachtlijst gecontacteerd. En die volgorde op die wachtlijst wordt bepaald door het tijdstip van inschrijving. Wie het langst op de wachtlijst staat, krijgt dus de eerste kans. Zo simpel is het. "Chronologie was inderdaad de enige parameter...