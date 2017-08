Zoon van in Kenia vermoorde Dimitri is voor het eerst in Oostkamp

Er is leven en vreugde in huis bij Martine Becue (56) in het West-Vlaamse Oostkamp. En dat heeft zowat alles met de kleine Liam te maken. Het jongetje is bijna twee jaar en fladdert vrolijk in zijn T-shirt van Cars - een cadeautje van oma - door de tuin in de rustige woonwijk. Het tafereel straalt gezinsgeluk uit. Iets wat van de voorgeschiedenis niet gezegd kan worden. Zijn papa werd acht maanden voor zijn geboorte vermoord en oma Martine voerde ondertussen al een lange bureaucratische strijd om hem naar ons land te laten komen.

...