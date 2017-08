De festiviteiten startten om 9.30 uur met een eucharistieviering en de Zwaantjesworp. Om 11 uur was er een aperitiefconcert en een barbecue. Daarna zorgde de Riddershow voor animatie en barstte de kindernamiddag los. De kindervoorstelling was vorig jaar al te gast in Zandvoorde en viel ook dit jaar in de smaak.

Zondagmiddag en -avond zijn er nog optredens van Dag Anniek, Shore Shot en Barak Friture. Met deze laatste twee groepen heeft KSA Zandvoorde talent uit Oostende op de affiche.

(MF)