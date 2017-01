Zonnebeke: "Als ik iets doe, dan smijt ik me"

Passendale leeft en dat is geen toeval. Er wonen heel wat mensen die zich inzetten voor het verenigingsleven. Ria Vermeersch is daar één van. "Ik ben afkomstig van Langemark, maar mijn man is een rasechte Passendalenaar en is al van jongs af betrokken in het verenigingsleven. Hij is net als ik iemand die niet graag thuis zit. Hij trok me mee naar zijn verenigingen. Daarmee is het begonnen. Ik was eerst lid van Markant. Op een bepaalde dag vragen ze of je in het bestuur wilt komen. Dan vragen ze om voorzitter te worden. Ik moest daar niet lang over nadenken: als ik iets doe, dan smijt ik me wel. Ik ben niet bang om op de voorgrond te treden en beslissingen te nemen."

