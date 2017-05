Zon én gezelligheid troef tijdens eerste 'Fjèste ip de Plaetse'

'Fjèste ip de Plaetse' moest volgens de organisatoren vooral een activiteit worden die de Rekkemnaars wat dichter bij elkaar brengt. Ondanks de concurrentie van organisaties in de nabijgelegen gemeenten, kwam er heel wat volk naar de Plaats. Hoofdactiviteit tijdens het feest was een Australische barbecue. Daarbij moesten de mensen zelf hun eten meenemen, dat dan door de organisatoren werd klaargemaakt. "We hebben toch zo'n 150 deelnemers kunnen tellen voor de barbecue", aldus organisator Luc Delem. "Meer dan we vooraf hadden gedacht."

Djembé en zang

De gesmaakte barbecue werd voorafgegaan door een uitgebreid moment voor aperitief en ook erna was er nog genoeg tijd voor een drankje en een babbel. Daarnaast waren er ook nog enkele randactiviteiten, zoals een initiatie djembé en optredens van de zangroep 't Zinkt en de band Low Budget. "Normaal ging er ook een tornooi levend tafelvoetbal doorgaan, maar dat hebben we geannuleerd door een tekort aan ingeschreven ploegen", legt Luc Delem uit. "Maar over het algemeen kunnen we tevreden zijn met het verloop van deze eerste editie. Het weer was goed en er kwam veel volk af. We sluiten dan ook niet uit dat er een vervolg komt."

(BA)