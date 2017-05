Zomerse temperaturen in eerste helft volgende week

De wind waait meestal matig zaterdagmiddag met maxima van 16 of 17 graden aan zee.

Zondag is het eerst nog droog, maar in het westen is het zwaarbewolkt en volgt er geleidelijk regen. In de loop van de dag schuift die regenzone geleidelijk oostwaarts en krijgt een meer buiig karakter. Er is kans op een donderslag. In de namiddag wordt het vanaf het westen droog en klaart het uit. De maxima liggen tussen 16 of 17 graden aan zee.

Maandag wisselen zon en hogere wolkenvelden elkaar af. In de namiddag verschijnt er vooral aan zee meer bewolking en naar de avond toe kan er daar wat lichte regen vallen. Dinsdag blijft het droog met brede opklaringen en hoge sluierwolken. De warme maxima liggen tussen 20 en 25 graden. Woensdag blijft het lang droog met vaak zon. Het is nog wat warmer met maxima van 21 tot 26 graden.

