Er doen heel wat mensen mee aan Tournée Minérale, maar er zijn er ook nog genoeg die een beetje minder alcohol misschien beter in overweging zouden nemen.

Zaterdagnacht moest de politie samen met de dienst 100 twee keer tussenkomen op de 20 euro-fuif in Oostkerke. Telkens bracht de ziekenwagen de fuifgangers over naar het ziekenhuis omwille van hun overdadig alcoholgebruik, in combinatie met onderkoeling.