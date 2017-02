Zes maanden cel voor binnendringen in haven Zeebrugge

De haven van Zeebrugge wordt door vluchtelingen gezien als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren, is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni 2016 een strafbaar feit geworden. Voorheen konden indringers enkel voor hun illegaal verblijf in ons land vervolgd worden. Door de nieuwe wetgeving kunnen indringers ook aangehouden worden door de onderzoeksrechter.

"Op zoek naar beter leven"

In totaal stonden woensdag opnieuw acht illegalen terecht voor het binnendringen van de haven. De Syriër Mohamed H. werd op 10 november 2016 betrapt in de haven en daarom aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij kreeg begin januari 6 maanden cel, maar moest zich woensdag opnieuw verantwoorden voor indringing op 6 november. De verdediging vroeg om geen bijkomende straf op te leggen.

Mohamed S. (25) vluchtte vanuit Eritrea via Libië naar Italië. "Maar die man wil naar Engeland, omdat hij de taal spreekt. Hij verbleef een jaar in de Jungle van Calais en is op zoek naar een beter leven", aldus meester Silke Brutin. De advocate benadrukte dat haar cliënt geen vernielingen aanbracht en vroeg om een milde straf.

De havenindringers kennen op 15 maart hun straf.

(Belga)