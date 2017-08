Zandsculpturen Disney blijven langer dan voorzien staan in Oostende

"De zandsculpturen zijn zo hard als steen en kunnen dus nog een tijdje mee", zegt Alexander Deman die ondertussen aan zijn twintigste zandsculpturenfestival toe is. "Vandaar de idee om het festival nog te verlengen tot zondag 1 oktober i.p.v. zondag 10 september.

Burgemeester Vande Lanotte volgt de redenering van onze Zandman: "Op die manier is ons aanbod ook voor de stadsbezoeker in september nog meer divers. Bovendien is deze verlenging mooi meegenomen voor de jeugdverenigingen en scholen. Ook families met kinderen die in de drukke zomermaanden niet tot op het zandsculpturenfestival geraakt zijn, krijgen nu toch nog de kans om de sculpturen te bewonderen. Een mooie meevaller in ons nazomeraanbod."

Ondertussen hebben al vele tienduizenden het festival bezocht.

(ML)