Yolande heeft haar redster gevonden

"Ik ben blij dat je nog leeft, je redder." Met die woorden liet Rachida Lamghari (38) uit Mechelen haar gegevens achter in Café de Madrid in Oostende. Ongeveer een maand nadat ze vlak voor het café het leven van Yolande Brachot (61) redde, keerde ze terug naar de badstad. "Ik stapte binnen om te horen hoe het met die vrouw ging", zegt ze. "Maar toen reageerde de ober enorm enthousiast. Hij vertelde dat de man van die vrouw naar mij op zoek was. Het deed me zoveel plezier om dat te horen."

Verpleegkundigde

Het was Marc Sannen (67) uit Oostende die een oproep lanceerde om te achterhalen wie het leven van zijn vrouw redde. Zij was een maand geleden namelijk op straat in elkaar gezakt. Ze kreeg een ademhalingsstilstand en daardoor klopte ook haar hart niet meer. Rachida is verpleegkundige en begon onmiddellijk met de reanimatie. Daardoor won ze cruciale tijd voor de spoedartsen en redde ze het leven van Yolande. Zelf blijft ze er bescheiden onder. "Ik ben verpleegkundige met hart en ziel", zegt ze. "Ik heb gewoon gedaan wat er van mij verwacht werd op dat moment. Het mooiste geschenk dat die mensen me konden geven is het feit dat ze naar me op zoek waren. Om me te bedanken. Dat doet mij enorm veel."

Marc en Yolande hadden die kans nooit gekregen omdat Rachida na de reanimatie in alle stilte verdween. En daar had ze haar redenen voor. "Van zodra de hulpdiensten er waren, wist ik dat ze in goeie handen was. Dus dan ben ik zelf wat gaan uitwaaien. Want ik was daar uiteraard ook emotioneel van. Ik ben me blijven afvragen hoe het met haar ging." En daar heeft ze nu een antwoord op. Want de reddende engel belden ondertussen al even. "Ze zei me dat ze het me vergaf dat ik haar rib heb gebroken", zegt Rachida lachend. "En dat ik een handtekening heb achtergelaten. Het deed deugd om haar te horen. Ik ben enorm blij dat alles goed met haar gaat." Yolande zou normaal volgende week het ziekenhuis mogen verlaten. De twee hebben ondertussen al afgesproken om in Oostende af te spreken van zodra het beter met haar gaat.

Ook al kindje gered

Opvallend: voor Rachida is het al de tweede keer in zowat een jaar tijd dat ze iemands leven red. Vorig jaar reanimeerde ze namelijk een kindje van drie jaar. "Ik vind het moeilijk om erover te praten, maar ook hij is er door gekomen", zegt ze. "Ik heb nog steeds contact met de mama. Het kindje zelf beseft het nog niet goed, daarvoor is het nog te klein. Maar hoe dan ook krijg je op die manier heel snel een band met die mensen." Volgens Rachida heeft haar functie als verpleegkundige weinig met de reanimatie te maken. Al leerde ze de technieken wel op school. "Van een heel bevlogen lesgever", zegt ze. "Daardoor is het me altijd bijgebleven, denk ik. Maar ik vind dat iedereen zo'n cursus zou moeten volgen. Of je nu in de zorg werkt of niet. Het houdt op zich niet veel in, maar je moet natuurlijk wel weten hoe je het moet doen. Daar in Oostende stonden er wel dertig mensen te kijken. Het was uiteindelijk de toegesnelde man van Yolande die me hielp. Samen hebben we haar er weer door gekregen."

