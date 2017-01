Winterijs in Oostende lokt bijna 3.000 schaatsers meer dan vorig jaar

Op zondag 8 januari vond de laatste dag van Winterijs plaats. "We noteerden dit jaar 37.000 schaatsers. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er 34.200", zegt Vincent Drouard van Toerisme Oostende.

"De horecasector was erg tevreden over de voorbije editie van Winterijs. De kerstvakantie viel dit jaar laat en daardoor waren er in de tweede week minder schaatsers. Ook het feit dat Kerstmis en Nieuwjaar in het weekend vielen, speelde een rol. Of we volgend jaar uitwijken naar het Leopoldpark? De communicatie moet daarover nog worden opgestart. We moeten ook nog bekijken wat er de volgende eindejaarsperiode mogelijk is op het Wapenplein", aldus nog Vincent Drouard van Toerisme Oostende.

(MF)