Wingene: "Werken aan een warm rusthuis voor senioren"

"Het doet enorm veel deugd om te horen dat de lezers voor mij stemden", vertelt Wim. "Ik vind het echt wel een waardering voor mijn inzet in het kader van de voorbije verhuis. Deze titel van laureaat wil ik opdragen aan de 270 vrijwilligers, want de inzet van deze groep mensen was ongelooflijk. Het toont aan dat een klein dorp als Zwevezele toonde wat onze gemeenschap waard is. Het is een dorp met een sociaal sterk netwerk en een groot hart."

...