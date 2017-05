Wim Berteloot wordt de nieuwe stadsbeiaardier van Brugge

Op woensdag 20 september neemt Frank Deleu afscheid als stadsbeiaardier van Brugge. Zijn opvolger wordt Wim Berteloot. De 49-jarige Moorselenaar, die ondertussen in Roeselare woont, is al negen jaar de assistent-stadsbeiaardier in Die Scone.