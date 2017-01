Wielsbeke: "Als Colette van het ziekenhuis komt, wil ze onmiddellijk naar school"

Colette Cabbeke (7) uit de Spaanderstraat is dit jaar de Krak van Wielsbeke. Colette is een kankerpatiënt, die in juni ondersteund werd door een grote benefiet. Colette was heel blij, maar enorm verrast met de titel van Krak: "Ben ik de echte Krak?!", klonk het luid.