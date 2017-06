Wie ontsnapt aan Chicken Run?

Sinds kort kan je boven kiprestaurant Kaatje Kip terecht voor een nieuwe escape game genaamd Chicken Run. Voor Kaat Vandorpe (35) was het een logische stap om haar escape room te ontwikkelen in hetzelfde kippenthema als het restaurant van haar vriend Geert Dejaegher. Chicken Run is nog maar de tweede escape game in Kortrijk.