"Wie nu nog bouwt op het platteland, denkt alleen aan zichzelf"

De geneugten van de zee. Daarover las ik deze week een mooi interview op de website van Weekend Knack. Jozefien Uittenhove, opgegroeid in Bredene, vertelt waarom ze is teruggekeerd naar de kust nadat ze in Leuven en Antwerpen had gewoond en gestudeerd: 'Daar voelde ik me altijd wat opgesloten. Hier aan de kust is dat anders: dit is de enige plek in België waar je iets ziet dat geen einde heeft. In de Antwerpse Kempen heb je ook uitgestrekte vlaktes, maar je ziet toch nog altijd op een bepaald punt bomen aan de horizon. De zee gaat maar eindeloos door: wat een vrijheid.'

...